Как пройдет церемония закрытия EXPO-2017 в Астане

Стать свидетелем церемонии закрытия EXPO-2017, которая пройдет в Астане 10 сентября, смогут все желающие.

Официальная часть закрытия пройдет в здании Конгресс-Центра, но трансляцию покажут на сцене Амфитеатра с 20:00 до 20:50.

Выставка будет проходить в штатном режиме: павильоны примут посетителей с 9:30 до 20:00.

Кассы у входных групп 10 сентября будут работать c 08:30 до 18:30 и с 22:00 до 00:30. Входные группы выставки ЭКСПО-2017 будут закрыты с 19:00 до 22:00.

Южная и западная входные группы вновь откроют свои двери для гостей выставки ЭКСПО-2017 с 22:00 до 01:00.

Атриумы павильонов откроются в 22:00 и будут функционировать до 2:30 ночи. Здесь международные павильоны представят свои концертные программы.

Рестораны и точки питания на территории выставочного комплекса заработают для гостей ЭКСПО-2017 с 22:00 до 02:30 ночи.

Окончание работы Выставки — 03:00.

Кроме этого, 10 сентября на территории ЭКСПО-2017 пройдут два парада — в 18:35 и 20:00 вечера.

На сцене Амфитеатра с 18:00 до 20:00 и с 21:00 до 23:10 покажут концертную программу. Посетить концертную программу можно будет по входным билетам на ЭКСПО-2017.

Торжественный салют в честь Церемонии закрытия Выставки начнется в 21:15 вечера.