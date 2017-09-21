Как подготовить к зиме дом с печным отоплением

Как подготовить дома с печным отоплением к зиме, рассказали в ДЧС Карагандинской области.

Сотрудники ведомства проверили обеспечение пожарной безопасности на 24 объектах тепло- и энергоснабжения региона. В целях профилактики было проведено 63 инструктажа, 13 совместных учений.

«Отопительный сезон ещё не начался, но мы уже отмечаем рост пожаров в результате нарушения правил пожарной безопасности при пользовании бытовыми электроприборами. В этом году зарегистрировано 30 таких случаев, а за аналогичный период прошлого года было 25. В результате нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей зарегистрировано 117 пожаров. Ежегодно число таких случаев растёт — гражданам и государству наносится материальный и социальный ущерб», — рассказал начальник Управления контрольной и профилактической деятельности в области пожарной безопасности ДЧС Бауыржан Бадылбаев.

С начала года в жилом секторе зарегистрировано 819 пожаров — это 69 % от общего количества. Эти пожары унесли жизни 20 человек. Тревогу вызывает рост погибших вследствие отравления угарным газом: уже произошло 6 смертельных случаев против двух в 2016 году, и ещё 12 человек пострадали.

Основной причиной является нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей.

Спикеры ещё раз напомнили о правилах пожарной безопасности:

— до начала отопительного сезона необходимо проверить состояние печей и отопительных котлов, устранить неисправности, прочистить дымоход от скопившейся сажи;

— также необходимо проверить состояние электрических сетей;

— не растапливать печь бензином, керосином или другими легковоспламеняющимися жидкостями;

— не допускать игр детей с огнём.