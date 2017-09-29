Как казахстанцам обезопаситься от гриппа, рассказал главный санврач страны

Главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин дал рекомендации по профилактике и противодействию ОРВИ. Ежегодно в Казахстане регистрируется более 600 тысяч случаев ОРВИ.

По словам Бекшина основными инструментами профилактики являются ограничение посещения мест скопления людей и закрытых помещений и проведение витаминизации организма, передает BNews.kz.

«Максимально ежегодно регистрируется до миллиона случаев, а в прошлом году у нас было зарегистрировано 600 тысяч случаев ОРВИ. Поэтому мы должны серьезное внимание уделить профилактике. Касаясь группы ОРВИ, основное, что мы рекомендуем — ограничить посещение мест скопления людей, в первую очередь оградить детей от этого, а также ограничить посещение закрытых помещений, где плохая проветриваемость», — сказал главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин на пресс-конференции по вопросам иммунизации населения и начала кампании вакцинации против гриппа.

Бекшин отметил, что сейчас нужно проводить усиленную витаминизацию организма детей, для этого главный санитарный врач страны рекомендует потреблять больше фруктов и пить чайные и травяные отвары.

«В первую очередь это и искусственные витамины, которые продаются в аптечной сети, а также наши натуральные продукты в виде фруктов и овощей: лимон, гранат, киви. Из отваров мы рекомендуем в первую очередь отвары шиповника, черной смородины для витаминизации, а также на ночь рекомендуем наши натуральные фитонциды как чеснок, лук», — продолжил Бекшин.

Не оставили без внимания и вопрос гигиены казахстанцев. Было отмечено, что частое мытье рук, самое простое, но самое эффективное оружие в арсенале профилактики заболеваний.

«В дальнейшем, мы естественно хотим, чтобы наше население соблюдало личную гигиену, например, частое мытье рук, потому что при своей жизнедеятельности мы задеваем и ручки дверей, и межэтажные перила. Трем глаза, это все попадает в рот, а это тоже один из путей распространения инфекции, хотя основным является воздушно-капельный путь распространения вируса. В связи с этим мы рекомендуем частое проветривание помещений, влажную уборку», — отметил Бекшин.

Также главный санитарный врач добавил, что не стоит заболевшим забывать первое правило больного — оставаться дома и вызывать участкового врача.

«В тех случаях, если в вашей семье появился заболевший, первое правило — оставаться дома. Не идти в детский сад, в школу, на работу. Лозунг «Больной гриппом — враг на производстве» актуален и сегодня. Мы можем заражать при передвижении в общественном транспорте, поэтому надо доктора вызывать на дом, либо участковую помощь. В это период мы усиливаем организацию обслуживания населения и работу скорой помощи», — подытожил Бекшин.