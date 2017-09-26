Итоги матча «Сарыарка» — «Металлург»

В рамках чемпионата ВХЛ прошел матч «Сарыарка» — «Металлург», передает sports.kz.

В первом периоде карагандинец Даниил Ердаков открыл счет. Вторая двадцатиминутка осталась безголевой. В третьем отрезке игры Исаак Валицкий и Айрат Зиазов из «Сарыарки» забросили безответные шайбы в ворота гостей.

«Сарыарка» — «Металлург» 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Шайбы:

1:0 — 16:06 Ердаков. В равенстве

2:0 — 41:34 Валицкий (Поляков). В равенстве

3:0 — 44:04 Зиазов (Альшевский, Иванов). В большинстве

Вратари: Гелашвили — Литвинов Штраф: 10:10 (2:4, 4:2, 4:4).

30 сентября в Воскресенске карагандинская «Сарыарка» в сыграет с «Химиком».