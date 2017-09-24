Итоги матча «Сарыарка» — «Ермак»

Карагандинская «Сарыарка» уступила ангарскому «Ермаку» , передает Today.kz.

На первой же минуте встречи хозяева льда открыли счет. Даниил Ердаков стал автором гола в воротах «Ермака».

Во второй двадцатиминутке гостям удалось сравнять счет. А в начале заключительного игрового отрезка выйти вперед, забив две шайбы подряд.

Под занавес игры нападающий «Сарыарки» Илья Дервук с подачи Полякова забросил вторую шайбу, сведя отставание к минимуму. На то, чтобы исправить ситуацию на табло у карагандинцев оставалось три минуты. Но хозяева льда так и не смогли ничего предпринять.

Таким образом, «Сарыарка» уступила «Ермаку» со счетом 2:3.

Статистика матча:

Сарыарка (Караганда) – Ермак (Ангарск) (1:0, 0:1,)

1:0 – 00:42 Даниил Ердаков (Зиазов)

1:1 – 22:42 Павел Фильченков (Воробьев)

1:2 – 44:59 Сергей Пайор (Севанькаев)

1:3 – 47:02 Алексей Яковлев (Михайлов, Фильченко)

2:3 – 57:04 Илья Дервук (Поляков)

Вратари: Гелашвили – Борисов

Броски: 36 – 26

Штраф: 12 – 14

Следующий матч карагандинцы сыграют против «Металлурга» из Новокузнецка.