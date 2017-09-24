Итоги матча «Сарыарка» — «Ермак»

Карагандинская «Сарыарка» уступила ангарскому «Ермаку» , передает Today.kz.
На первой же минуте встречи хозяева льда открыли счет. Даниил Ердаков стал автором гола в воротах «Ермака».
Во второй двадцатиминутке гостям удалось сравнять счет. А в начале заключительного игрового отрезка выйти вперед, забив две шайбы подряд.
Под занавес игры нападающий «Сарыарки» Илья Дервук с подачи Полякова забросил вторую шайбу, сведя отставание к минимуму. На то, чтобы исправить ситуацию на табло у карагандинцев оставалось три минуты. Но хозяева льда так и не смогли ничего предпринять.
Таким образом, «Сарыарка» уступила «Ермаку» со счетом 2:3.
Статистика матча:
Сарыарка (Караганда) – Ермак (Ангарск) (1:0, 0:1,)
1:0 – 00:42 Даниил Ердаков (Зиазов)
1:1 – 22:42 Павел Фильченков (Воробьев)
1:2 – 44:59 Сергей Пайор (Севанькаев)
1:3 – 47:02 Алексей Яковлев (Михайлов, Фильченко)
2:3 – 57:04 Илья Дервук (Поляков)
Вратари: Гелашвили – Борисов
Броски: 36 – 26
Штраф: 12 – 14
Следующий матч карагандинцы сыграют против «Металлурга» из Новокузнецка.