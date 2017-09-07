Исторические карты Казахстана нашли в Европе

Исследователи в Европе нашли более 10 карт XIV-XVIII веков, касающихся истории Казахстана.

Про карты, которые хранятся в архивах Европы, рассказал на пресс- конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил путешественник и общественный деятель Сапар Ыскаков.

В 2017 году в Казахстане, России, Азербайджане, Армении, Грузии, Украине, Молдавии, Словении, Белоруссии, Литве, Польше, Германии, Франции, Венгрии, Италии и Ватикане прошла научная экспедиция — «По следам предков». Ее цель – сближение межнационального связей, популяризация и сохранение идентичности национальной культуры, языка и истории.

«Собрано большое количество карт с Европы, где изображена территория Казахстана. Особенно хочется отметить три: Каталонский атлас, Карта шведского офицера Иогана фон Штрайберга, где показаны исторические границы казхаского ханства и расселение казахских родов, и Флаг Золотой Орды, которые позволяют обогатить историю Казахстана и представляют большую историческую ценность», — рассказал один из участников экспедиции, ведущий эксперт Института мировой экономики и политики при фонде первого Президента Президента РК — Жаксылык Сабитов.

Ученые собрали большой генетический материал: имеется 10 научных гипотез по поводу популяции кыпчаков.

На I Международной научно-теоретической конференции «Средневековая история Дешт-и Кыпчак», которая состоится 13 сентября года в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, и 14 сентября в КЗ «Тлеп Кобыз Сарайы», презентуют некоторые научные данные по итогам экспедиции.

На конференции обсудят темы формирования кыпчакской этнической общности, этнокультурные взаимодействия кыпчаков с другими народностями, существование кыпчакских следов в архитектуре, культурных достопримечательностей в различных странах.

«Позже на телеканалах будет выпущен цикл документальных фильмов из 30-40 серий, которые покажут, где побывали наши предки и оставили свой след в виде архитектурных, культурных достопримечательностей в этих странах мира, в них прозвучат интервью с известными учеными и исследователями», — добавил Сапар Ыскаков.

Кроме конференции в столице, с 14 по 17 сентября, в третий раз пройдет международный фестиваль-конкурс этнических культур «The spirit of Desht-I-Kipchak». В нем примут участие более 100 конкурсантов из 40 государств всех континентов мира. В первом туре участники исполнят казахские номера, во втором – произведения страны, которую представляют. Лауреаты и дипломанты фестиваля будут отмечены ценными подарками и призами, а также денежной премией.