Иностранцы могут изучить культуру Казахстана в Карагандинской области

Иностранные туристы поселились в юртах в Карагандинской области.

В гостиничном доме «Сұлу тас» могут проживать 50 иностранцев.

Житель села Шабанбай би Аскар Муратов три года назад открыл гостиницу в национальном стиле на 10 человек. Туристический проект получил поддержку по программе «Дорожная карта занятости-2020».

«Сейчас иностранные туристы не хотят жить в отелях. Их интересует наш быт, они в восторге от нашей природы. Иностранцам нравится казахская кухня. Мы стараемся их познакомить с культурой и традициями казахов», — говорит хозяин гостиничного дома.

Желающие иностранцы могут устроиться в юрте. Меню для гостей состоит из национальных блюд, приготовленных из экологически чистых продуктов.