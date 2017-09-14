Именитые спортсмены и айтыскеры стали студентами одного из карагандинских ВУЗов

«Звёздный» набор в магистратуру прошёл в этом учебном году в Карагандинском экономическом университете Казпотребсоюза. Среди новичков — Василий Левит, Бахтияр Артаев и Дидар Камиев.

В магистратуру КЭУ на специальность «таможенное дело» поступил олимпийский призёр Василий Левит. В этом же вузе теперь учится ещё один известный боксёр, олимпийский чемпион Бахтияр Артаев. Он выбрал специальность «государственное и местное управление».

Знаменитый айтыскер Дидар Камиев поступил на юриспруденцию.

Все они получили государственные образовательные гранты и учатся бесплатно. Магистерский курс занимает два года.

— Я пошёл по стопам Серика Сапиева, который учится в этом же университете, — признался Василий Левит. — По первому образованию я юрист, вторым выбрал таможенное дело. Не исключено, что в дальнейшем свяжу свою жизнь с этой профессией.

Прежде Василий Левит бывал в КЭУ в качестве гостя, встречался со студентами, проводил мастер-классы — университет известен своей спортивной базой.

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Вэла Баркера, депутат Мажилиса Парламента РК Серик Сапиев уже имеет несколько высших образований. Он окончил Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова по специальностям «педагог физической культуры», «юриспруденция». Затем получил диплом Карагандинского технического университета по специальности «горное дело». Был стипендиатом программы «Болашак» по специальности «спортивный менеджер». Сейчас Серик Сапиев учится в КЭУ на бакалавриате по специальности «государственное и местное управление».

В КЭУ в этом году также поступили члены национальных сборных и мастера спорта. В их числе трёхкратный чемпион Казахстана по мини-футболу Владислав Черномордов, член молодёжной сборной страны по қазақ күресі Сержан Бейсенбаев и двукратная чемпионка страны среди юниоров по биатлону, самый молодой кандидат в члены Олимпийской сборной Виктория Катаева.