Гороскоп 9-10 сентября

Овен – У вас возникнет масса интересных идей. Покровители будут помогать в делах, и если Вы заручитесь поддержкой в самых высоких кругах, тогда сможете воплотить свои идеи без промедления.

Тельцы — У многих представителей знака на работе грядут перемены. Важно, чтобы они не застали вас врасплох. Понадобятся воля и холодный рассудок, чтобы расставить все по своим местам.

Близнецы — В финансовой сфере время обещает быть благополучным. Доходы возрастут, но резких финансовых взлетов не ждите. Неплохо начать откладывать часть из заработанного в копилку.

Раки — Не исключено, что заслуги и трудолюбие будут оценены по достоинству. Проявив изобретательность и настойчивость, Вы способны многое в своей жизни изменить в лучшую сторону.

Львы — Представьте партнерам объективную картину предстоящей работы. Непременно поставьте их в известность о позитивных сторонах проекта, а также о трудностях, которые могут встретиться.

Девы — Сейчас время перспективного планирования во всех сферах вашей жизни, хотя вам будет нелегко сделать выбор. Не бойтесь перемен. Ваша осторожность может стать препятствием на пути успеха.

Весы — Усилятся ваше личное обаяние, а также находчивость. Возможно, вы получите деньги, на которые даже не рассчитывали. В любых делах старайтесь обойтись без посторонней помощи.

Скорпионы — По-новому посмотрите на себя, пересмотрите свои отношения с близкими, станьте нежнее и ласковее. Вы будете счастливы только в той семье, где царят единодушие и взаимопомощь.

Стрельцы – Всегда помните, что ваше стремление к успеху важнее всего на свете. Вы сможете достичь всего, чего пожелаете, если будете упорствовать в этом деле.

Козероги — Вас скорее может ранить возможная неделикатность. Помните, что люди не всегда осознают, что делают Вам больно, если не сказать этого напрямую. В делах помогжет взаимопонимание.

Водолеи — Открывается большая дорога к жизненным успехам, что принесет известность, богатство, уважение в обществе и получение наград. Главное — не соблазнитесь азартными играми.

Рыбы — Финансовые возможности могут позволить приобрести мебель для дома, о которой давно мечтали. Пересмотрите свое отношение к бытовым делам и поймете, что это не так уж и скучно.