Гороскоп 8 сентября

Овны — Наилучшая форма поведения — смирение. Если у вас захотят что-то отнять, отдайте даже больше, чем просят. Не огорчайтесь, скоро все изменится к лучшему.

Тельцы — Сегодня предстоит пережить весьма непростой период: прежде всего, потому что общительным и обожающим быть в центре внимания Тельцам предстоит вести уединенный образ жизни.

Близнецы — Вы склонны двигаться окольными путями к своему благосостоянию. Но следует отметить, что у вас достаточно способностей, чтобы добиться успехов честным путем.

Раки — Вероятна резкая смена настроения. Верх возьмет привычная прагматичность. Вам придется сбавить пыл, иначе можно окончательно запутаться в своих чувствах.

Львы — Не исключены обострения заболеваний. Вам следует предельно внимательно выбирать не только пищу, но и воду. Ведите здоровый образ жизни.

Девы — День символизирует неустойчивость. Многие будут зависимы от «приливов» и «отливов» настроения. В таком случае вы должны обязательно отдохнуть. Полезно принять хвойную ванну.

Весы — Удачное время для завершения дел, но не для начала новых. Жизненный потенциал на высоком уровне. Предусмотрительность и обдуманный план действий позволят добиться успеха.

Скорпионы — Вы будете очень общительны, легко устанавливая с собеседником эмоциональный контакт. Но иногда у вас может возникать чувство, что вас не понимают.

Стрельцы — Доверяйте своим близким, но при этом избегайте завистливых людей. В сложной ситуации вам придется заранее предусмотреть возможные варианты выхода из нее.

Козероги — Сегодня можно браться за очень смелые проекты, которые принесут Вам немалые доходы. Вам нужно чаще выходить в свет и не бояться оказаться в центре внимания.

Водолеи – Сегодня стоит с особым вниманием отнестись к своему здоровью, особенно, если Вы ведете малоподвижный образ жизни. Следует пересмотреть режим дня и питания.

Рыбы — Появится желание во что бы то ни стало настоять на своем, не обращая при этом внимания на потребности и мнение других людей. В случае проблем ищите причину не в других, а в себе самом.