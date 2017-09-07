Гороскоп 7 сентября

Овны — Особенно беспокоиться не о чем: просто в любом процессе имеются периоды скрытого развития, подъемы и спады, которые необходимо пройти с максимальной пользой для себя и своего дела.

Тельцы — Смело давайте деньги в долг — сейчас вы ничем не рискуете, даже можно оформить кредит. Но напишите список всего необходимого, так Вы сможете контролировать свои расходы.

Близнецы — Вам может повезти в самый критический момент. Избегайте в данное время общения с внезапно объявившимися «друзьями», не принимайте их многообещающих, но сомнительных предложений.

Раки — Будьте конструктивны, не позволяйте эмоциям взять верх над разумом. Совершив какую-либо оплошность, не бросайтесь корить себя, лучше постарайтесь все проанализировать.

Левы — Можно осваивать новое дело. Это поможет сформулировать интересную идею или придумать оригинальный ход для решения важной проблемы. Смело налаживайте связь с новыми людьми.

Девы — В семье все будут любить и уважать друг друга. Не замыкайте свои интересы узким кругом семьи. Сейчас вы способны быть успешными сразу в нескольких сферах жизни.

Весы — Не исключено, что с самого утра будет много общения, телефонных разговоров с друзьями и родственниками. Приведите в порядок текущие дела, требующие немедленного решения.

Скорпионы — Возвратятся прежние партнеры, появятся люди из прошлого. Восстановите прежние связи – они будут играть важную роль в вашем будущем.

Стрельцы – У Вас намечается устойчивый жизненный прогресс в самых разных областях, появляются новые покровители и партнеры. Вы добьетесь успеха, если заниматься тем, что вас интересует.

Козероги — Первая половина дня может принести вам выгодные знакомства. Вашим партнером может стать человек издалека. Посвятите этот день заключению сделок и договорных отношений.

Водолеи — Сегодня Вы будете удачливы и сумеете произвести впечатление. Покровители будут способствовать продвижению по служебной лестнице. И немного экономии Вам сейчас не помешает.

Рыбы — Этот день благоприятен для любого вида контактов, для учебы, научной и писательской деятельности. Если вы проявите свой дар убеждения, то возможен серьезный прорыв в работе.