Гороскоп 5 сентября

Овны — Сегодня может обостриться интуиция и будут приходить решения затяжных проблем. Если нет необходимости торопиться, то можно временно отойти от дел, взять отпуск или уединиться.

Тельцы — Скорее всего, вам поступит одно или даже несколько выгодных деловых предложений. Идеи, которые придут в голову сейчас, способны принести приличную прибыль.

Близнецы — Это день выбора. Вторая половина дня прояснит цели и задачи, и вы можете торопить события. В отношениях с любимым проявите выдержку. Скоро все встанет на свои места.

Раки — События этого дня помогут прояснить прошлое. Также Вы можете увидеть своих близких в другом свете. «Второй половинке» необходимы нежность и внимание с вашей стороны.

Львы — Этот день благоприятен для обустройства быта, строительства. Старайтесь не давать денег даже старым друзьям, а сами верните долги, чтобы чувствовать себя свободными.

Девы – Сегодня многие будут восхищаться Вами, но следует быть вдвойне осмотрительнее. Повышенный интерес некоторых людей совсем не стоит принимать за чистую монету.

Весы — Предпочтительно воздержаться от выполнения важных заданий. Вы сегодня как никогда остро реагируете на поведение окружающих. Стоит быть осторожнее в своих высказываниях.

Скорпионы — Придет поддержка от друзей, вы устремлены в будущее, на горизонте новые планы. Избегайте выяснения отношений с партнерами, членами своей семьи, чтобы не разрушить свое счастье.

Стрельцы — Наступило время больших перемен, когда их прошлые связи, обязательства и долги будут преобразованы. Единственное, что может ограничить вас завтра, это ваши сомнения сегодня.

Козерог — День отмечен притоком денежных средств. Вам захочется переделать свое жилище. Несмотря на то, что вы с трудом откладывали деньги на «черный день», не жалейте их для новых улучшений.

Водолеи — Многим сегодня повезет и в мелочах, и в серьезных делах. В личной жизни произойдут перемены. Вы должны сделать все, для того чтобы ваш избранник сумел найти общий язык с вашими друзьями.

Рыбы — Вы можете изменить свою судьбу, стать ее хозяином, если решитесь быть оригинальным, подчинитесь неожиданному импульсу, который создаст для вас реальность.