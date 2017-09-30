Гороскоп 30 сентября — 1 октября

Овны – Вас могут ожидать неприятные новости, которые смогут вывести вас из равновесия, изменить настроение или самочувствие в худшую сторону. Возможен конфликт с руководством.

Тельцы – Хорошее время для завершения ранее начатых дел. Ваше обаяние будет возрастать, что позволит преодолеть все испытания и преграды на пути к успеху.

Близнецы — Склонность к потаканию собственным слабостям, ошибочным представлениям может обусловить будущие потери. Старайтесь не растрачиваться на незначительные вещи.

Раки — Если вы сомневаетесь в правильности решения, принимаемого вами, доверьтесь интуиции — она не подведет, так как вы очень остро чувствуете все, что происходит. Уделяйте больше внимание себе.

Львы — Дни для активного отдыха, размышлений, общения с близкими людьми. Прием гостей, встречи с родственниками или близкими друзьями могут принести душевный комфорт и гармонию.

Девы — Сегодня вы не должны быть консервативны. Этот день весьма благоприятен для наведения порядка в доме, или благоустройства квартиры. В отношениях с близкими царит взаимопонимание.

Весы – На выходных следует заняться укреплением собственного здоровья, профилактическими мероприятиями, и тогда у Вас появится чувство удовлетворения и уверенности в своих силах.

Скорпионы — Энергетически мощные дни. Сильные эмоции могут полностью овладеть вами. Чтобы избежать последующих неприятностей, рекомендуется осторожность и рассудительность.

Стрельцы — Неблагоприятное расположение звезд может вызвать не свойственную вам жесткость в общении. Постарайтесь избегать категоричных высказываний, суждений и двусмысленных шуток.

Козероги — Время постижения вечных истин, изучения ремесел, наук. Возрастающий жизненный потенциал может положительно повлиять на вашу личную жизнь. Друзья готовы помочь вам достичь новых целей.

Водолеи — Вероятно, намеченные планы претерпят изменения. Ситуация будет складываться совсем не так, как предполагалось. Будьте предельно осторожны во всех отношениях, чтобы не сбиться с пути.

Рыбы — Время благоприятное для творчества. Творческое отношение к любому делу позволит отвлечься от рутины каждодневных забот и компенсирует неприятные личные переживания.