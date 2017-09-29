Гороскоп 29 сентября

Овны — Постарайтесь избегать ненужных контактов, отложите принятие важных решений. Используйте происходящее в своих интересах, это поможет вам создать вокруг себя обстановку спокойствия и доверия.

Тельцы — Благоприятный день. Есть возможность совершить выгодные покупки или небольшие вложения. Но не следует забывать про осторожность и не доверять людям обещающим Вам большую прибыль.

Близнецы — Благоприятный день, открывающий новые перспективы, получение нового места или смену основного источника заработка. Не отказывайтесь от участия друзей, влиятельных лиц, покровителей.

Раки — Ваши желания будут сталкиваться с невозможностью их осуществления. Ваши чувства будут обострены и подвержены частым колебаниям — от благодушия и уступчивости до упрямства и раздражительности.

Львы — Судьба посылает вам испытания, и только от вас зависит, сможете ли вы с честью их выдержать. Постарайтесь избегать ненужных контактов, разговоров и отложите принятие важных решений.

Девы – День несет обольщения и соблазны. Звезды рекомендуют быть внимательным и осторожным. Используйте обаяние в своих интересах, это поможет вам наладить вокруг себя обстановку спокойствия и доверия.

Весы — В сфере профессиональной деятельности назревает конфликт с руководством или кадровые перестановки. Вероятны неожиданное известие, связанное с невыполненными обещаниями.

Скорпионы — Постарайтесь сохранять внешнее спокойствие, несмотря на все перипетии и сложности на вашем пути. В этом случае возможно благополучное решение различных деловых и личных вопросов.

Стрельцы — Благоприятный день, открывающий новые перспективы. Не отказывайтесь от участия друзей. Помощь влиятельных лиц, покровителей отразится на получении нового места или на смене основного источника заработка.

Козероги — Остерегайтесь нового знакомства, которое сыграет в вашей жизни отрицательную роль. Неожиданный спор может накалить обстановку или разрешиться не в вашу пользу.

Водолеи — День отмечен возрастанием духовных, творческих способностей. Окончание любого дела будет результативным, принесет почет, уважение, укрепление авторитета. Но не стоит зазнаваться.

Рыбы — Сегодня вам следует прислушаться к голосу своей интуиции. Вероятны неприятные новости, которые смогут вывести вас из равновесия, но следуя своей интуиции, можно избежать серьёзных последствий.