Гороскоп 28 сентября

Овны — День весьма благоприятен для спокойного отдыха, наведения порядка в доме, размышлений, общения с близкими людьми. В отношениях с окружающими — гармония и доверие.

Тельцы — Вероятны неожиданный конфликт или проблема. Быть может, события в ближайшее время будут развиваться не совсем так, как вы этого хотели. К сожалению, повлиять на их ход вам вряд ли удастся.

Блзнецы — Вы сможете переломить негативные тенденции дня, если субъективные оценки не заслонят реальное положение дел. Требуется осторожность и взвешенность в общении.

Раки — Посвятите день делам, связанным с семьей, домом. Не вступайте в семейные конфликты. Уделите повышенное внимание детям и их здоровью. День благоприятен для важных покупок и приобретений.

Львы — Благоприятный день, однако, не следует заниматься рискованными предприятиями или пытаться изменить уже давно сложившиеся отношения. Принимайте с радостью то, что дает вам жизнь.

Девы — День несет двойственную характеристику. В первую половину дня на душе у вас будет светло и радостно. Во второй половине дня возможны неприятные новости, которые смогут вывести вас из равновесия.

Весы — Сильные эмоции или постороннее влияние могут полностью овладеть вами. Чтобы исключить ошибки, рекомендуется осторожность, рассудительность. Вечером домашние дела отнимут все ваше время.

Скорпионы — Если в предыдущие дни вы уберегли себя от дерзости и категоричности, то сумеете по-новому взглянуть на минувшие события и сделать правильные выводы. С полным правом вы можете сегодня отдыхать.

Стрельцы — Сегодня звезды не благоприятствуют поездкам, поскольку возможны всякого рода катастрофы. Вероятны неожиданное известие или проблема, связанные с невыполненными обязательствами.

Козероги — Благоприятный день. Пройдет под знаком милосердия, любви и прощения. Хороший день для занятия спортом, физических упражнений, общения. Во второй половине дня вероятны неожиданные известия.

Водолеи — Этот день может определить ход ваших дел до конца года. Он покажет, насколько изменятся ваши планы и как могут развиваться события. Благоприятный день для установления прерванных связей.

Рыбы — Если вы найдете в себе силы отказаться от забот и проблем, то почувствуете прилив сил. Этот день располагает к романтическим приключениям. Однако, не забывайте о своих обязанностях.