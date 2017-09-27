Гороскоп 27 сентября

Овны — Постарайтесь избегать скопления людей и не посещайте общественных мест. День связан с преследованием и травлей. Осмотрительность и здравый смысл помогут вам справиться с негативными тенденциями дня.

Тельцы — Постарайтесь избегать ненужных разговоров. Используйте обаяние в своих интересах, это поможет вам наладить вокруг себя обстановку спокойствия и доверия. Сон может быть вещим и скоро исполнится.

Близнецы — Звезды рекомендуют проявить в делах внимание и осмотрительность. Постарайтесь избегать категоричных высказываний, насмешек. Отложите принятие важных решений. Остерегайтесь постороннего влияния.

Раки — Этот день хорош для странствий, поездок, загородных прогулок. Сегодня ваши чувства могут приобрести необыкновенную остроту. Они снимут создавшееся напряжение, переведя его в эмоциональное русло.

Львы — Собственные ошибки или ошибочные советы партнеров будут иметь длительные последствия. Возможны резкие и внезапные перепады в настроении, избався от этого поможт только верный друг.

Девы — Вероятно, что сегодня вы добьетесь успеха в финансовой сфере, если только иллюзорные представления не заслонят реальное положение дел. На самом деле от вас требуется осторожность и взвешенность.

Весы — День пройдет под знаком мудрости, незыблемости, справедливости. Нельзя отказывать в просьбах, проявлять жадность, эгоизм. Рекомендуется жертвовать, советовать и прислушиваться к советам.

Скорпионы — День благоприятный для активного отдыха в кругу близких людей. Возможно, что вам представится случай оценить по достоинству своих друзей. От них вы получите и ценные советы и помощь в карьере.

Стрельцы — Отложите принятие важных решений — не исключено, что постороннее влияние или субъективная оценка ситуации заставит гоняться за пустыми прожектами. Сон может быть вещим и скоро исполнится.

Козероги — Звезды советуют проводить как можно больше времени вне дома, так как не исключено, что именно сегодня вы познакомитесь с человеком, с которым свяжете дальнейшую жизнь.

Водолеи — День символизирует возрастание жизненных сил, деловой и творческой активности. Он пройдет под знаком духовного преображения, преодоления сомнений. Прислушайтесь сегодня к внутреннему голосу.

Рыбы — Есть опасность заблуждений и иллюзий. Внешне все будет казаться неизменным и даже успешным, но вы будете ощущать напряжение и тяжелые предчувствия, которые, могут быть обманчивыми.