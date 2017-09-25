Гороскоп 25 сентября

Овен — Этот день можно использовать для проведения переговоров, деловых встреч, примирения, восстановления справедливости. Отношения, с близкими будут развиваться вполне гармонично, если вы покажете им, что готовы к компромиссам и учитываете их интересы.

Телец — Если какие-либо дела у вас отложены до лучших времен, то именно сейчас настал час расправиться с ними. Сейчас вам это еще будет под силу, но медлить не стоит, так как грядут времена, когда работы окажется очень много, и придется трудиться в авральном режиме.

Близнецы — В этот день вы можете оказаться между двух огней. Поэтому постарайтесь заранее продумать пути отступления или тактику, которая позволит избежать такого положения. Зато смело рассчитывайте на помощь близкого человека.

Рак — В этот день либо вы будете сами тянуть кота за хвост, либо это будут делать за вас другие. Единственно правильный выход из данной ситуации — не откладывать решение важных вопросов. Сейчас подходящее время для всего, что связано с любовью и личной жизнью.

Лев — Постарайтесь не вступать в споры с начальством и старшими родственниками. Даже если будете правы, вряд ли собеседник согласится с вашим мнением — хотя бы для того, чтобы показать собственную значимость. Поэтому лучше добиваться своего тихой сапой.

Дева — Сейчас идет хороший период для обдумывания дальнейших планов, для подготовки к переменам, которые уже не за горами. И хоть нетерпеливость может подстегивать вас к необдуманным и поспешным действиям, не поддавайтесь искушению.

Весы — Вряд ли этот день можно назвать судьбоносным. Постарайтесь сами разнообразить свое рабочее и свободное время, не полагаясь на то, что кто-то будет вас веселить или выполнять ваши обязанности. В любви сейчас придется больше отдавать, чем брать.

Скорпион — Постарайтесь никого не привлекать к решению своих проблем. Возможно, вам и постараются помочь, но это окажется медвежьей услугой. Удача может улыбнуться в любви, но только в том случае, если ваши намерения чисты и не имеют под собой корыстных целей.

Стрелец — В этот день нужно воздержаться от выплеска негативных эмоций на окружающих. Перед тем, как дать себе волю, подумайте, чего вы сможете добиться и будет ли это стоить потраченных нервов и сил. Лучше направьте свою энергию не на выяснение отношений, а на созидательные дела.

Козерог — Не рассчитывайте на головокружительные успехи в профессиональной сфере деятельности. Даже если будете стараться изо всех сил, то либо у вас не все получится, либо ваш результат явно занизят.

Водолей — Вы будете полны творческого энтузиазма и вдохновения. Многое из того, что наметите осуществить в этот день, вам удастся реализовать. Правда, только в том случае, если будете последовательны в своих действиях, не станете раздавать заведомо ложных обещаний.

Рыбы — Из-за трудностей, возникших на личном фронте, вам будет сложно посвятить себя целиком и полностью решению профессиональных вопросов. Но не смешивайте работу и личные отношения, так как от этого в первую очередь будете страдать вы сами.