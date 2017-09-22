Гороскоп 22 сентября

Овен — Полная свобода действий сегодня невозможна. Вдохновляющие замыслы придётся подкорректировать в соответствии с реальными условиями, в которых вы оказались в данный момент.

Телец — Сегодня вам не помешает сменить обстановку на более непринужденную и экзотическую, а также вести более активный образ жизни. Однако тяга к авантюрам не должна брать верх.

Близнецы — Вчерашние споры с партнёром по браку сегодня не имеют решающего значения. День подходит для совместного отдыха в традиционном стиле. В зависимости от вкусов это может быть обычный турпоход.

Рак — Смиритесь с отсутствием полной независимости. Отдых сегодня придётся сочетать с выполнением некоторых обязательств.

Лев — День благоприятствует праздникам и развлечениям, однако не располагает к излишней свободе и распущенности. Свидание или дружескую встречу лучше устроить в знакомом месте, пользующемся отменной репутацией.

Дева — Защищенность ваших владений в это время значит больше, чем изысканный стиль и наличие дополнительного комфорта. Ваш дом — ваша крепость, не забывайте об этом.

Весы — Успех любой ценой сегодня не для вас. Ваше желание выделиться из толпы и продемонстрировать миру свои таланты заглушается привычкой к сдержанности, скромности, здравой оценке своих возможностей.

Скорпион — Сегодня вам не помешает умение планировать расходы, особенно если вы располагаете скромным бюджетом. Легкомысленное отношение к деньгам и времени не приветствуется.

Стрелец — Самодисциплина в этот день так же важна, как творческое вдохновение и наличие оригинальных идей. Откажитесь сегодня от излишеств и ненужных прихотей.

Козерог — Не лучший день для праздника или свидания. Спонтанные или слишком шумные мероприятия сегодня могут вызывать у вас внутренний протест.

Водолей — Все, что вы хотите сказать своим друзьям, скажите сегодня. Вечером приятное неформальное общение придётся свернуть, и вы можете пожалеть о своём молчании.

Рыбы — В этот день сомнения губительны. Если вы что-то решили, не откладывайте выполнение намеченной программы. Сегодня не ставьте себе чересчур далеких и сложных целей.