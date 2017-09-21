Гороскоп 21 сентября

Овны — Сегодня вы можете потеряться среди изобилия информации. Возможно, вам будет трудно выбрать между несколькими маршрутами, компаниями, которые кажутся вам одинаково привлекательными и захватывающими.

Тельцы — Отличный день для общения и учебы. Не стоит зацикливаться на шаблонных схемах поведения и ограничиваться привычными представлениями о мире.

Близнецы — День хорош для встреч и обсуждений. Обмен шутками и любезностями сделает приятной и взаимно удовлетворительной любую беседу.

Рак — Сегодня основные компоненты успеха — общительность и позитивный настрой. Выполняйте свои обязанности с удовольствием, тогда результат (в том числе финансовый) будет выше.

Лев — Планы сегодня многообразны, но большинство из них можно удачно реализовать. Это отличное время для воспитания детей, для организации учебных и развлекательных мероприятий.

Дева — Сегодня вы можете блуждать во множестве информационных источников и нервничать из-за отсутствия ясности. Люди, которых вы уважаете, способны занять диаметрально противоположные позиции.

Весы — В этот день у вас могут появиться новые друзья или новые знания. Работу можно совмещать с удовольствиями, флиртом, шутками, комплиментами.

Скорпион — Сегодня вам не грозит отсутствие денег, но из-за повышения запросов для вас может стать необходимым дополнительное финансирование.

Стрелец — В этот день вы нуждаетесь в интересных собеседниках, а также в оппонентах, способных составить вам достойную конкуренцию. Ваши успехи будут определяться популярностью и личными талантами.

Козерог — Сегодня усиливается потребность в играх, празднике, приключениях. Вас может посетить мечта о внеочередном отпуске, путешествии, командировке, смене места жительства.

Водолей — В центр вашего внимания сегодня попадают связи, знания, романтические отношения, творческие увлечения. Возможен повышенный интерес к воспитанию детей, особенно к их образовательной программе.

Рыбы — Провести день с пользой вам поможет хорошее настроение, любовное или творческое вдохновение, умение веселиться. У вас не будет проблем, если вы умеете создавать вокруг себя атмосферу праздника и дарить людям позитивные ощущения.