Гороскоп 20 сентября

Овны — Нежелательно начинать новые дела, особенно если они требуют серьезных инвестиций, затрат времени и сил.

Тельцы — Окружающие стараются идти вам навстречу, когда это возможно. Не отказывайтесь от любой предложенной новости.

Близнецы — Это благоприятное время для посещения государственных организаций, общения с чиновниками, оформления документов.

Раки — Мечтающим о переменах к лучшему в личной жизни стоит проявить инициативу.

Львы — Возможны романтические увлечения, не исключено начало головокружительной любовной истории.

Девы — Вы можете умудриться поссориться с близким другом или надежным деловым партнером из-за сущего пустяка.

Весы — Лучше отложить серьезные дела и сосредоточиться на решении текущих задач.

Скорпионы — Вы привлекательны, легко завоевываете расположение окружающих и можете совершенно покорить того, кто видит вас впервые.

Стрельцы — Как бы то ни было, сегодня вы можете делать то, что подсказывает сердце, не опасаясь неприятных последствий.

Козероги — Сейчас вам нужна «группа безусловной поддержки»; если собрать ее удастся, то вы сможете преодолеть все трудности этого дня.

Водолеи — Искренность помогает найти общий язык с влиятельными людьми и расположить к себе руководство.

Рыбы — Когда наступит время действовать (а произойдет это во второй половине дня), вы будете полны сил и ничего не упустите.