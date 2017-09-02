Гороскоп 2-3 сентября

Овны — Деловые переговоры и важные встречи лучше перенести на вечер – в это время вам будет легче находить общий язык с окружающими.

Тельцы — В личной жизни вероятны серьезные перемены к лучшему, и произойдут они благодаря вашей интуиции

Близнецы — Больших успехов добьются те, которые занимаются творческой деятельностью или работают в сфере образования.

Раки — Важно правильно оценивать свои возможности. Будьте настороже с теми, кто до небес превозносит ваши достоинства и таланты

Львы — Чем бы вы ни занимались, будьте внимательны к мелочам, старайтесь ни одну деталь, даже самую незначительную, не упустить из виду.

Девы — Порой вы бываете осторожны, но рядом есть друзья, которые не дают вам совершить серьезных ошибок.

Весы — Чтобы достичь успеха, не нужно концентрироваться на чем-то одном: вы можете заниматься несколькими делами одновременно

Скорпионы — Все получится; даже не сомневайтесь в скором успехе и полной победе над соперниками и недоброжелателями.

Стрельцы — Нервные, напряженные, но все же небезнадежно плохие дни.

Козероги — Не позволяйте неприятным событиям первой половины дня выбить вас из колеи: пройдет несколько часов, и вы забудете о своих тревогах и заботах.

Водолеи — Этот день преподнесет приятные романтические сюрпризы многим, даже тем, кто совсем недавно был совершенно разочарован в любви как таковой.

Рыбы — Вы вынуждены то и дело вспоминать о финансовой стороне своих дел и о необходимости привести их в порядок. Ситуации будут требовать уделять этому вопросу внимание.