Гороскоп 19 сентября

Овны — В этот день нужно быть предельно осторожными при общении с новыми знакомыми. Есть вероятность, что вы притянете к себе не слишком порядочных людей, поэтому перед тем, как открывать душу посторонним, хорошенько подумайте.

Тельцы — Смело планируйте серьезные дела и мероприятия. Вы сможете легко сними справиться. Но также сейчас вам просто необходимы романтические встречи, развлечения и отдых.

Близнецы — То, на что вы сейчас рассчитываете, сбудется только отчасти. Не стоит спорить с начальством, а тем более, качать права. Сейчас вас будут встречать не по одежке, а по уму. Так что не стесняйтесь блеснуть эрудицией.

Рак — На данном этапе вам противопоказано заниматься выяснением отношений, особенно с любимым человеком. Вы можете вспылить, и разговор закончится ссорой. Зато во всех других областях сможете преуспеть.

Лев — Отношения с окружающими будут складываться ровно. От вас не требуется ни проявлений инициативы, ни особой уступчивости. Просто оставайтесь собой. Вы будете чувствовать себя хорошо как в физическом, так и в эмоциональном плане.

Дева — Любые дела будут требовать усилий и особой концентрации внимания. Возможно, придется преодолевать какие-то препятствия. Недостаток информации и инертность коллег могут сбивать вас с рабочего ритма.

Весы — Данный период неудачен для того, кто собирается заняться выяснением отношений, решением спорных вопросов и налаживанием контактов. Зато тем, кому требуется вдохновение, этот день сулит удачу.

Скорпион — День не слишком способствует чрезмерной активности. Постарайтесь полезные мероприятия сочетать с удовольствиями. Хорошо проводить время вне дома. Найдите возможность для примирения с теми, с кем находитесь в ссоре.

Стрелец — Сейчас хорошо начинать новые дела, которые рассчитаны на длительный срок. Вы с легкостью будете достигать договоренностей, поэтому нужно заранее подготовиться к разговорам с людьми, от которых рассчитываете что-либо получить.

Козерог — Этот день будет наполнен соблазнами. Вам нужно ориентироваться: что вы себе можете позволить, а где стоит сказать «стоп». Возможно, вам захочется усидеть сразу на двух стульях, но разрешить себе это смогут только самые ловкие представители знака.

Водолей — Повремените с делами, которые вызывают затруднения, так как сейчас они, скорее всего, окажутся вам не по зубам. Данный период больше располагает к отдыху, нежели к активным действиям.

Рыбы — В этот день в вас может проснуться непонятное упрямство. Причем, стоять на своем мнении вы будете, не объясняя никому причин такого поведения. Это придется не по вкусу людям, с которыми вы работаете, и на этой почве может вспыхнуть конфликт.