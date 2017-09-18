Гороскоп 18 сентября

Овны — Ваша сдержанность поможет избежать ссор с близким человеком. Однако нельзя назвать такие отношения гармоничными. Вы немного разочарованы в своем партнере.

Тельцы — Если вы поверите в собственные силы, то добьетесь многого. Пропускайте критику мимо ушей. Прислушивайтесь только к интуиции и советам авторитетных для вас людей.

Близнецы — Не исключено, что сегодня вы получите радостную новость, касающуюся работы. Вас ожидает интересное деловое предложение. Перемены намечаются и в личной жизни.

Раки — В этот день вы можете позволить себе самые смелые и экстравагантные поступки. Они принесут свои плоды: окружающие будут восхищены вами. Получится даже кое-кого влюбить в себя.

Львы — Сегодня вы трудитесь плодотворно. Не исключено, что даже сверхурочно, но денежные поступления за переработку вы вряд ли получите. Однако это не повод для переживаний.

Девы — Позитив – это то, что вам нужно! Только приятные эмоции спасут вас от повседневной рутины. Благоприятный день для новых знакомств и общения со старыми друзьями.

Весы — Настало время выйти из сумрака! Заявите о себе: сходите в гости к старым знакомым, выложите последний фотосет на страничку в соцсети, смените статус. Вас должны заметить!

Скорпионы — Сегодня вам надо использовать деловые и личные контакты в своих целях. Если необходимо, не стесняйтесь написать старым знакомым, даже если ваша связь давно прервалась.

Стрельцы – Сейчас вы испытываете обиду. Не грустите! Скоро все наладится! А чтобы процесс пошел быстрее, развлеките себя просмотром интересного фильма или беседой с приятным человеком.

Козероги — Воздержитесь от серьезных поступков. Ваши решения могут оказаться опрометчивыми. День хорош для спокойного времяпровождения. Кстати, когда у вас в последний раз в руках была книга?

Водолеи — Ваш творческий потенциал зашкаливает, так и хочется сделать что-то креативное! Не сдерживайте себя! Творите, выдумывайте, экспериментируйте! У вас все получится!

Рыбы — В споре рождается истина. Готовьтесь отстоять свои убеждения в виртуальном или в реальном мире. Не обижайте оппонента, будьте взаимно вежливы и не переходите на личности.