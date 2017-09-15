Гороскоп 15 сентября

Овны — Могут возникнуть неприятности, но вы быстро решите все проблемы. Вашей изобретательности остается только завидовать. Вы разрабатываете хитроумный план и получаете нужный результат.

Тельцы — Благоприятное время для начала романтических отношений, а вот споров сегодня избегайте. Не стоит обсуждать личные проблемы с кем-либо, иначе вы испортите настроение не только себе.

Близнецы — Не бойтесь проявить инициативу. Вы должны правильно оценить свои силы и приступить к активным действиям. Не стесняйтесь просить помощи, если она вам нужна.

Раки — День домашних забот. Вы с удовольствием наведете в собственном жилище порядок, обустроите его и даже немного измените стиль интерьера. Вечер подходит для приема гостей.

Львы — Не переживайте, если что-то идет не по плану. Все проблемы скоро будут решены, причем, без особых усилий. Но будьте готовы сегодня к значительным расходам. Вас ждут крупные покупки.

Девы — Не исключены ссоры с близкими людьми. Вы сами можете спровоцировать конфликт неуместной шуткой. Если не хотите ни с кем ругаться, то избегайте острых тем.

Весы — Сегодня вы будете заниматься самоедством. Негативные эмоции приведут к головной боли. Отвлечься от дурных мыслей помогут друзья, организуйте с ними встречу.

Скорпионы — Оградите себя от общения с людьми, которые вас постоянно критикуют. Если вы это сделаете, то вечером вас ждет приятный сюрприз. День подходит для творческих занятий.

Стрельцы – День борьбы с собственными комплексами. Вы должны осознать свои страхи и слабости. Все это мешает вам жить и добиваться поставленных целей. Избавьтесь от ненужного!

Козероги — Перемены в вашей жизни могут вызвать негатив у окружающих. Только любящие люди искренне будут радоваться за вас. Не стоит делиться новостями со всеми подряд.

Водолеи — Сегодня никому не удастся обмануть вас. Интуиция не подведет и вовремя сообщит о том, что кто-то хочет навредить. Вам по силам собственноручно прекратить отношения с мошенниками.

Рыбы — Хороший день для получения новых знаний. Даже если школа и вуз остались в прошлом, сегодня вы сможете попасть на важный мастер-класс или нужную лекцию.