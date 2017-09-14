Гороскоп 14 сентября

Овны — Ожидаются денежные поступления. Не спешите их тратить на всякие мелочи. Сегодня вы можете сделать выгодное вложение или приобрести вещь, о которой давно мечтали.

Тельцы — Старые враги напомнят о себе. Но вы сможете избежать ссоры, если не поддадитесь на провокации. Игнорируйте их, даже если критика будет выводить вас из себя.

Близнецы — У одиноких сегодня начало романтической истории. Новый возлюбленный может в будущем оказать профессиональную поддержку. Семейным парам удастся решить бытовые проблемы.

Раки — Удача будет на стороне тех, кто не привык бежать от проблем. Разобравшись с неприятностями, вы насладитесь счастливыми моментами. Остальным придется провести день в мучительных раздумьях.

Львы — Хороший день для небольших поездок. Продуктивными окажутся переговоры с иностранцами. Романтическую встречу лучше перенести, иначе вы испортите себе и партнеру настроение.

Девы — Легкого успеха не ждите. Если вы хотите одержать победу над серьезным противником, то заручитесь поддержкой влиятельного человека. Остальные проблемы решайте самостоятельно.

Весы — Если не хотите скандала с любимым человеком, то признайте свои ошибки. Упрямством вы не разрешите конфликтную ситуацию. Также сегодня понадобятся терпение и трудолюбие.

Скорпионы — Вы столкнетесь со множеством проблем, но сохраните спокойствие, что и поможет вам добиться успеха. На провокации вы не поддадитесь и избежите общения с вспыльчивыми людьми.

Стрельцы – Сегодня вам придется заняться примирением людей, которые не могут найти общий язык довольно долго. На личную жизнь времени не останется, но в ней у вас итак все хорошо.

Козероги — Не исключены покупки, которые вас разочаруют. Вы можете переоценить свои финансовые возможности. Постарайтесь не тратить деньги напрасно, чтобы не остаться на мели.

Водолеи — Хороший день в приятной компании. Сегодня вас ждут необременительные дела. Серьезными проектами заниматься не стоит, вы вряд ли сможете довести их до конца.

Рыбы — Сегодня поберегите себя и откажитесь от утомительных дел, тяжелого физического труда. Составьте меню на день, чтобы ваше питание было здоровым. К вечеру вы восстановите силы.