Гороскоп 13 сентября

Овны — В этот день уделите внимание личным финансам. Возможно, у вас появится возможность подзаработать. Не упускайте такой замечательный шанс! Вечером отправляйтесь на прогулку.

Тельцы — Вашим долгосрочным планам не суждено сбыться. Но успех придет к вам через спонтанные решения и умение быстро реагировать на смену обстоятельств.

Близнецы — Первая половина дня обещает быть неблагоприятной. До обеда не планируйте важных дел. Серьезные разговоры и дискуссии по интернету тоже лучше отложить до вечера.

Раки — Не слушайте чужие сплетни. Завистники будут стараться испортить вашу репутацию, но их поползновения будут бессильны. Сегодня вы будете вне конкуренции!

Львы — Ваше счастье – в ваших руках. Но у вас его так много, что неплохо было бы поделиться радостью с окружающими. Они обязательно это оценят! Будьте добрее!

Девы — Не отвечайте злом на зло, как бы ни была велика ваша обида. Попросите прощения у недоброжелателей и с легким сердцем живите дальше. Вечером придется противостоять соблазнам.

Весы — Вам сегодня придется столкнуться с большим объемом информации. В недалеком будущем вам надо будет применить ее на практике. Так что не упускайте деталей!

Скорпионы — Возможны непредвиденные трудности. Вам придется давать отпор ударам судьбы. Как бы ни было трудно, постарайтесь не плакать и не жалеть себя. Крепитесь!

Стрельцы – В этот день вы нарасхват! Коллеги атакуют, друзья зовут отдохнуть, родные требуют внимания. Как не потерять себя в круговороте дел? Откажите всем и займитесь своими проблемами!

Козероги — Не путайте гордыню и гордость. Уверенность в себе – это хорошо, но лишь тогда, когда она не вредит окружающим. Иногда полезнее быть проще, чем обычно.

Водолеи — Посвятите этот день друзьям. И пусть вас разделяют километры – можете пообщаться с ними онлайн. А с теми товарищами, кто находится близко, вы просто обязаны встретиться!

Рыбы — Забудьте на время о личной жизни. Освободившиеся часы посвятите другим делам: работе, учебе и пр. До вечера необходимо закончить все, что вы начали с утра.