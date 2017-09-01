Гороскоп 1 сентября

Овны — Сегодня необходимо любыми способами отвоевывать свою независимость, особенно, если на нее претендует корыстный человек.

Тельцы — Если родственник попросит ему помочь, то отказывать не стоит. Ведь вам скоро самому понадобится помощь близких людей. И не только материальная.

Близнецы — К покупкам отнеситесь серьезно и проверяйте их на срок годности. Вечером вас пригласят в гости друзья, что прибавит настроения и зарядит энергией.

Раки — Желательно быть амбициозным по отношению к тем, с кем работаете уже много лет. Если хотите проявить таланты, то делайте это уверенно.

Львы — Сохраняйте внутренне спокойствие и невозмутимость, тогда отвоюете то, что вам по-настоящему дорого.

Девы — Лучше сторониться смелых решений и заявлений, даже если вы хотите доказать свою компетентность и проявить таланты.

Весы — Легкий денек, поэтому с раннего утра распланируйте все важные дела. Со стороны начальства возможно непонимание, старайтесь не попадаться ему на глаза.

Скорпионы — Вы давно хотели найти что-нибудь подходящее и ближе к дому. Снижайте активность в делах, иначе всерьез навредите здоровью.

Стрельцы — Осторожнее в общении с незнакомыми людьми на улице, в транспорте. Не берите кредит в банке, если чувствуете, что быстро отдать его не сможете.

Козероги — Трудную задачу предстоит вам решить в личной жизни. Избранник начнет предъявлять претензии по любому поводу.

Водолеи — Нужно всячески избегать ссор и конфликтов. Особенно, если причина разногласий не стоит бурных эмоций. Не ставьте сегодня свои желания выше других.

Рыбы — Необходимо отказаться от всевозможных поездок, как личного, так и делового характера.