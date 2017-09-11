Головкин сделал признание о своем последнем бое

Геннадий Головкин признался, что если бы нокаутировал американца Дэниэла Джейкобса в своем последнем поединке, то не заполучил бы долгожданного боя против мексиканца Сауля Альвареса. Об этом казахстанец заявил в интервью BoxingScene.

«Я не Чавес, а «Канело» — не Джейкобс. Бокс — это бизнес. Если бы я выглядел хорошо в бою с Дэниэлом, если бы я его нокаутировал, я бы не получил поединка с Саулем Альваресом. Джейкобс — отличный боксер. И в бою с ним я приобрел бесценный опыт, пройдя 12 раундов. Ранее я никогда этого не делал, и это было отличное чувство», — цитирует GGG championat.com.

Бой Головкин — Джейкобс проходил 18 марта в Нью-Йорке и завершился победой нашего земляка единогласным решением судей. Для Головкина этот поединок стал первым в карьере, в котором он провел все 12 раундов. Ранее большинство своих боев «Трипл Джи» заканчивал досрочно.

Довел до решения судей свой последний бой и «Канело», победивший 7 мая соотечественника Хулио Сезара Чавеса-младшего.

Головкин и Альварес сойдутся на ринге в Лас-Вегасе 16 сентября. Многие специалисты и фанаты называют предстоящий поединок «боем года». На поединке ожидается аншлаг, а в США его будут транслировать по системе платных трансляций (PPV) на HBO. По времени Астаны бой пройдет утром 17 сентября, передает спортивный портал Vesti.kz.