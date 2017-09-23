Головкин и Альварес: реваншу быть!

Названа запланированная дата реванша Головкина и Альвареса, передает Sports.kz.

«Президент Golden Boy Promotions Эрик Гомес озвучил наиболее вероятную дату проведения боя-реванша Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса», — пишет портал.

По словам Гомеса, скорее всего поединок пройдет 5 мая в национального мексиканского праздника «Синко де майо».

«Нам нравится эта дата, потому что она идеальна для большого события. Она не мешает никаким другим видам спорта. Обычно в этот день бывает дерби Кентукки, но кроме этого нет ни университетского футбола, ни НФЛ, а бейсбол только начинается в апреле. Баскетбол едва подходит к плей-офф», — сказал Эрик в интервью The Ring.

Поединок GGG -«Канело» 16 сентября окончился ничьей.