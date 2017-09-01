Где продают самый дешевый и самый дорогой чай в стране

За чай и кофе казахстанцы стали платить больше. Эти товары за год подорожали на 16 процентов. Но ценителей напитков скачок цен не смутил. Напротив, продажи за это же время даже увеличились.

По данным экспертов Energyprom, стоимость чайно-кофейной продукции росла медленно, но верно. В итоге, больше всех теперь платят любители чая в Костанае. За килограмм здесь просят в среднем 3300 тенге. Примерно за столько же его покупают и алматинцы. Самый доступный чай можно найти на прилавках актюбинских магазинов. Здесь он стоит чуть меньше двух с половиной тысяч за килограмм. Как отмечают специалисты, за последние полгода в Казахстан импортировали больше 17 тысяч тонн чая. Примерно на 63 миллиона долларов. Рост цен связан тем, что казахстанской продукции на рынках мало. Около тридцати процентов. Львиную долю завозят из-за рубежа – из Кении, Индии и России.