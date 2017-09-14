Фламинго обнаружили в Караганде

Карагандинец во дворе своего дома обнаружил птенца фламинго.

В районе Медсанчасти владелец частного дома Сергей Каубре нашёл во дворе птенца фламинго. Мужчина приютил птенца и обратился к специалистам.

«К нам позвонил житель города и сообщил, что обнаружил в своём дворе фламинго. Сначала мы даже не поверили, решили, что человек ошибся, ведь фламинго у нас — большая редкость. Мы предполагали, что это мог быть журавль. Но нет, это оказался молодой фламинго. Наши сотрудники доставили его к нам в офис», — рассказал Абай Альжанов, заместитель руководителя Карагандинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира МСХ РК.

По словам специалиста, нет признаков того, что потерявшийся фламинго выращен в неволе, так как содержать такую птицу весьма проблематично — из-за специфического рациона питания. Фламинго обитают исключительно на горько-солёных водоёмах и питаются маленькими рачками, в телах которых содержится каротин, он и придаёт перьям птиц розовый окрас.

«Вероятно, птенец встал на крыло и каким-то образом прилетел сюда к нам. Он совершенно не боится людей. То, что он пришёл к человеческому жилищу, может говорить о том, что он был измотан и истощён, и пришёл за помощью. К тому же, было видно, что птица замёрзла, мы для неё поставили обогреватель, и она заметно взбодрилась», — добавил Абай Альжанов.

Сейчас фламинго уже доставили в Кургальджинский (Коргалжынский) государственный заповедник, расположенный в Акмолинской области.

В Казахстане фламинго, как очень редкая птица, занесён в Красную книгу.