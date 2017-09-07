Фестиваль здоровья пройдет в Караганде

В карагандинском ЦПКиО пройдёт Фестиваль здоровья.

В субботу, 9 сентября, по всей республике под девизом «Наше здоровье — в наших руках» пройдёт Фестиваль здоровья.

Цель мероприятия — напомнить участникам об ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья с помощью физической активности.

В Караганде этот фестиваль будет в Центральном парке культуры и отдыха на главной сцене, и начнется в 10:00.

В программе: «Марафон ходьбы», флешмоб, запуск шаров, акция «Мы за ЗОЖ», спортивные состязания под девизом «Здоровый дух».