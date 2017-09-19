Фестиваль «Музыкальная Сарыарка» проходит в Караганде

Фестиваль «Музыкальная Сарыарка» собрал мастеров из Турции, Швейцарии, России и других стран.

Начался традиционный Международный осенний фестиваль «Музыкальная Сарыарка» 16 сентября. В этом году он проводится в 19-й раз. В нём принимают участие коллективы и артисты из России, Узбекистана, Турции, Швейцарии и других стран.

На сцене Дворца культуры горняков уже выступили оркестр русских народных инструментов Пермской краевой филармонии, а также гости из России, Азербайджана, Турции.

Сегодня, 19 сентября, на сцене ДКГ вместе с джазовым оркестром Карагандинского концертного объединения им. К. Байжанова будет играть инструментальное трио из Швейцарии.

Закрытие фестиваля состоится 20 сентября в ДКГ в 18.30. В этот день зрителей приглашают на гала-концерт «Мои друзья — моё богатство», посвящённый 70-летию заслуженного деятеля РК, профессора, генерального секретаря Международной организации «Тюрксой» Дуйсена Касеинова.