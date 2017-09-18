Санаторий Жосалы

Единые правила поведения в мечетях установят в Казахстане

Корреспондент 34 минуты назад Комментировать 6

В Казахстане разработаны единые правила поведения в мечетях, ДУМК рекомендовано унифицировать часть обрядов, заявил министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев в ходе правительственного часа в Мажилисе, передает Tengrinews.kz.

«По нашей рекомендации Духовному управлению мусульман Казахстана разработаны и введены единые правила поведения в мечетях. В последнее время участились жалобы на то, что одни и те же обряды в регионах имамами отправляются по-разному. Поэтому мы рекомендовали ДУМК унифицировать часть обрядов, и сейчас этот процесс идет», — сообщил министр.

Также, по его словам, приняты меры по изменению формата работы имамов.

«Работа имамского корпуса перенацеливается с массовой на точечную работу с целевой аудиторией. Широкая разъяснительная работа проводится в основном среди верующих и в культовых зданиях. Совместно с руководством Духовного управления мусульман Казахстана сформирован пул квалифицированных имамов. Они ориентированы на ведение адресной работы с представителями деструктивных течений», — отметил Ермекбаев

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Автор: Корреспондент

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