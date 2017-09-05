Двухлетний мораторий на отстрел волков введут в Карагандинской и еще в трех областях Казахстана

Ограничения на отстрел будут введены в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской и Карагандинской областях.

Нововведения ждут казахстанских охотников в осенне-зимнем сезоне. Из-за снижающейся популяции волков в Казахстане будет введён двухлетний запрет на их отстрел сразу в четырёх областях. Вскоре планируется запретить отстрел животных на снегоходах из-за недобросовестных охотников.

Председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Кайрат Устемиров рассказал, что в стране продолжают принимать меры по регулированию численности волков и бакланов. Несмотря на то, что целенаправленный мониторинг не проводится, по данным комитета, численность волков продолжает снижаться в степных районах страны, в то время как бакланы уже заполонили Павлодарскую и Восточно-Казахстанскую области, едва не вызвав там экологическую катастрофу. В связи с этим в МСХ введут двухлетний мораторий на отстрел волков на территории Акмолинской, Актюбинской, Костанайской и Карагандинской областей.

«Данные показывают, что в степи численность волков сильно сократилась. Мораторий не будет распространяться на южные области, где ситуация намного лучше и нет бессистемной охоты на волка. Предложили закон о запрете охоты на волка на снегоходах. Это является лазейкой, потому что под видом охоты на волка производится отстрел других животных. По бакланам: из Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей поступает много жалоб от местного населения на возросшую численность бакланов, что вредит природе и рыбному хозяйству. В этой связи бакланы будут включены в регулируемые виды животных, и на биологическом основании она будет сокращаться», – уточнил Устемиров.

Основной осенне-зимний охотничий сезон открывается в первую субботу сентября и в зависимости от вида животных продлится до 15 февраля 2018 года. Объектами охоты являются 34 вида млекопитающих и 59 видов птиц. С сентября будет открыта охота на марала, медведя, сибирского горного козла, сибирскую косулю, кабана, куропатку, рябчика и перелётную дичь (гусь, утка).

При этом охота разрешена только на территории охотничьих угодий. Сегодня в Казахстане 109 млн гектаров закреплено за 689 охотничьими хозяйствами, на территории которых разрешается охота.

«Субъекты охотничьего хозяйства получают право на изъятие объектов животного мира в пределах квоты с момента получения разрешения на пользование животным, а другие физические и юрлица – после получения путёвки от субъектов охотничьего хозяйства или заключения договора с ними на охоту. Иностранные туристы охотятся на основании договора с охотничьим хозяйством, а также с разрешения МВД на ввоз оружия и патронов», – добавил председатель комитета.

В МСХ напомнили, что с 2017 года были увеличены штрафы по возмещению вреда за нарушение природоохранного законодательства. Например, за убитую незаконно косулю или кабана ущерб составит 250 МРП (около 567 тысяч тенге), за сайгака – (794 тысячи тенге), утку – 5 МРП (больше 10 тысяч тенге).

Устемиров прокомментировал решение МСХ о закрытии весенней охоты. По его словам, это дало положительный эффект. По данным Комитета по статистике, более чем на 33% снизилось количество нарушителей. За нарушение требований животного мира и правил охоты в 2017 году выплатили штраф 165 человек против 243 в прошлом году. Увеличилось количество дичи на водоёмах.

В новом сезоне также действуют ограничения на количество дичи – не более пяти особей на одного охотника. Правило не распространяется на промысловую охоту.