Дождь с переходом в снег ожидается в Карагандинской и ряде регионов Казахстана

Сразу до шести градусов мороза упадет температура в казахстанских городах в предстоящие дни. С пятницы, говорится в штормовом предупреждении Казгидромета, погода в большинстве регионов резко ухудшится.

К заморозкам нужно готовиться жителям Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей. Ночью температура там может упасть от одного до шести градусов мороза. Днем будет «плюс», но небольшой. В этих же регионах синоптики прогнозируют осадки – дождь с переходом в снег. А еще до 20 метров в секунду усилится скорость ветра. В Актюбинской и Костанайской областях к выходным тоже похолодает: ночью местами до 3 мороза, днем термометры покажут всего 5-10 градусов тепла.