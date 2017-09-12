Дополнительную партию лекарств закупили в Караганде

В Караганде решат проблему нехватки льготных лекарств.закупят дополнительную партию бесплатных лекарств.

Новая партия препаратов поступит в первой декаде октября.

«За счёт условной экономии по закупу лекарственных средств мы сохранили 383 млн тенге. Этот вопрос мы проработали с Министерством здравоохранения. Сейчас эти деньги распределяем на закуп противодиабетических средств — это проблема, которая на сегодняшний день стоит у нас очень остро. Затем закупим лекарства, необходимые при пересадке органов, так как появляются новые больные, которым эти препараты необходимо принимать пожизненно. Остальные средства мы распределили на закуп лекарств от ревматозного артрита, болезни Крона, ишемической болезни, гипертонии, аритмии»,— рассказал руководитель областного Управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев на аппаратном совещании в акимате.

Аким области Ерлан Кошанов поручил Управлению здравоохранения провести мониторинг цен на лекарственные препараты в коммерческих аптеках, а также проработать возможность открытия дополнительных социальных аптек в области.