«Договориться» больше не получится: приняты новые правила техосмотра

В центрах технического осмотра должны работать только засекреченные программы. По словам наблюдающих органов, успешно пройти осмотр на неисправном авто отныне нереально, сообщает Kolesa.kz.

По данным издания, главная проблема техосмотра после его перехода от МВД к частным компаниям — корректность данных. Результаты осмотра можно было изменять или вообще вносить самостоятельно, не загоняя машину на стенд за допоплату. Теперь систему отправки информации с оборудования на диагностических стендах центров в единую базу данных заменили, исключив возможность вмешательства операторов.

«Ранее каких-либо серьезных требований к программному обеспечению, устанавливаемому в центрах ТО, не существовало. Компании могли приобретать ПО у каких угодно разработчиков. Главное, чтобы в компьютер поступали данные со стендов и отправлялись в Единую информационную систему обязательного технического осмотра. При этом цифры можно было легко подкорректировать в нужную сторону. Подобное положение дел играло на руку коррупционерам, собиравшим деньги с автовладельцев, а по казахстанским дорогам продолжали ездить едва ли не аварийные машины», -рассказали Управлении контроля на автомобильном транспорте Комитета транспорта МИР РК.

Отмечается, что полгода разработчики единой информационной системы анализировали все программы, используемые операторами ТО. Тех, что исключают возможность подмены данных, оказалось лишь шесть: четыре российских и два казахстанских. И с недавнего времени, а точнее с 20 августа 2017 года, ситуация изменилась: только выбранное ПО разрешено использовать предпринимателям, занимающимся техосмотром автомобилей.

«Применение других программ в управлении будут отслеживать, наказывая за это. Станет ли в результате на казахстанских дорогах больше исправных машин, покажет время», — отмечает сайт.