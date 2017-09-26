Для жителей Карагандинской области снизят цены на уголь

В акимате Карагандинской области начали проверку обоснованности роста цен на уголь потребителям.

Аким региона Ерлан Кошанов пригласил на диалог руководителей угледобывающих компаний и задал наболевший для жителей частного сектора вопрос: почему в угольной столице Казахстана подорожал уголь?

Аким города Каражала Тилектес Досаев добавил, что предприятие «Жалын» уголь для населения не отпускает, а «Шубарколь» поднял цену до 8 500 тенге за тонну.

Как сообщили в пресс-службе акимата Карагандинской области, представитель АО «Шубарколь комир» Инна Горяинова опровергла информацию о том, что компания «взвинтила» цены на твердое топливо.

«Наш уголь мы продаем контрактодержателям по цене 4 502 тенге за тонну, без налога на добавленную стоимость. Цену в 8 500 тенге, скорее всего, сформировали посредники», — пояснила начальник отдела сбыта Инна Горяинова.

Ерлан Кошанов опросил представителей других угольных предприятий. Из ответов следует, что разброс цен составляет от 3 000 тенге до 8 000 тенге за тонну. Аким поручил своим заместителям детально разобраться с тем, как формируются цены на твердое топливо.