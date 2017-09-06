Дерзкое ограбление в Темиртау: Нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы

Подозреваемому в дерзком разбойном нападении на микрокредитную организацию в Темиртау грозит до десяти лет лишения свободы, передает пресс-служба Темиртауского городского суда.

Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемый арестован.

Темиртауский городской суд вынес постановление об избрании меры пресечения в отношении 30-летнего подозреваемого.

«Органом уголовного преследования 30-летний житель Темиртау подозревается в совершении преступления предусмотренного частью 2 статьи 192 УК РК «Разбой». Суд санкционировал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», — сообщили в суде.

Напомним, ранее сообщалось, что 27 августа в Темиртау было совершено дерзкое разбойное нападение на один из отделов известной в городе микрокредитной организации. Инцидент попал на видео и вызвал широкий общественный резонанс. На кадрах были запечатлены кассир организации и грабитель. Последний, разбив стекло, проник в киоск данного ТОО и, угрожая кассиру ножом, забрал из кассы 174 тысячи тенге. В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан «по горячим следам».