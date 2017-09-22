День рождения матери Геннадий Головкин отметит в Караганде

Геннадий Головкин вернется в Казахстан отпраздновать день рождения своей мамы, передает Vesti.kz.

Как сообщил промоутер боксера Том Леффлер, в ближайшие выходные Головкин вернется на родину, чтобы отпраздновать день рождения мамы. После Головкин проведет некоторое время в Европе, откуда отправится на конвенцию WBC. Отмечается, что в США Головкин вернется не раньше середины октября.

«C учетом сроков, мы довольно близко подбираемся к декабрю. Так или иначе, если мы получим ответ, бой в декабре, скорее всего, нереален. Поэтому, если они с «Канело» договорятся о реванше, мы подождем до мая. Если нет, то мы запланируем для Геннадия что-нибудь на начало следующего года», — сказал Том Леффлер.

Напомним, что Головкин и «Канело» Альварес завершили бой вничью. Поединок, который состоялся на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, включил в себя все 12 раундов. В итоге по одному рефери отдали победу каждому из бойцов, а один поставил ничью. Таким образом, Головкин сохранил свои титулы WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе.