Cлужба онлайн-перевода для инвалидов появится в Карагандинской области

Новая служба «Surdo-online» появится во всех госорганах Карагандинской области для мгновенной передачи информации гражданам, имеющим затруднения по слуху и речи.

Новшество для комфортного пребывания в социуме инвалидов вводит управление координации занятости и социальных программ Карагандинской области.

«Внедрим услуги по сурдопереводу в онлайн-режиме в учреждениях здравоохранения, образования, транспортного обслуживания и так далее. Планируется сделать это в 2018 году. Данный проект позволит лицам с проблемами слуха и речи получать интересующую информацию в онлайн-режиме посредством видеоконференцсвязи», — сообщил исполняющий обязанности руководителя управления координации занятости и социальных программ Максим Галиуллин на брифинге в региональной службе коммуникаций.

Максим Галиуллин отметил, что с 2015 года в Казахстане функционирует служба онлайн-поддержки для оказания психологической помощи родителям, воспитывающим детей-инвалидов.

«Основной задачей службы является оказание консультационной помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов, для создания условий к формированию психологического здоровья, благоприятного социально-психологического климата в семье и оказание психологической поддержки родителям», — сказал Максим Галиуллин, отметив, что таким родителям нужна поддержка.

В настоящее время в Карагандинской области проживают 64 510 граждан с ограниченными физическими возможностями, или 4,6 процентов от общей численности населения. В этом году на социальную поддержку инвалидов из бюджета области выделено 832 миллиона тенге, что на 39 процентов больше, чем в прошлом году. В том числе при уточнении областного бюджета в июне дополнительно выделен 201 миллион тенге.

«В Карагандинской области комплексно проводятся работы по паспортизации и адаптации объектов социальной и транспортной инфраструктуры для доступности маломобильных групп населения, в том числе для инвалидов. Определены 1597 объектов социальной, транспортной инфраструктуры из числа наиболее часто посещаемых лицами с ограниченными возможностями. Всего паспортизовано 1583 объекта», — сказал Максим Галиуллин.

Как известно, 20 февраля 2015 года Главой государства Нурсултаном Назарбаевым подписан закон «О ратификации Конвенции о правах инвалидов». В целях эффективного исполнения Конвенции в стране реализуется план мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов на 2012-2018 годы.

С 2016 года реализуется третий этап плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов. Он рассчитан на два года. С 2015 года Министерством труда и социальной защиты населения проведена работа по актуализации перечня технических средств реабилитации инвалидов. Уже с 2017 года видеокомпьютеры для лиц с нарушениями по слуху заменены на ноутбуки с веб-камерой. Тифлокомплексы для лиц с ослабленным зрением заменены на ноутбуки с синтезом речи. Также лица с ослабленным зрением будут обеспечены мобильными телефонами взамен тифломагнитолы и диктофона. Увеличены нормы обязательных гигиенических средств для лиц с ограниченными возможностями. На эти цели предусмотрены целевые текущие трансферты за счет республиканского бюджета.

Кроме того, в этом году расширен перечень технических средств реабилитации предоставляемых инвалидам на 25 дополнительных средств реабилитации — такими, как тонометры, глюкометры, впитывающие простыни, кресло-стул с санитарным оснащением и поручни для ванных комнат.

По материалам inform.kz