Чиновника обвиняют в смертельной халатности в Карагандинской области

Два человека погибли в период весенних паводков из-за халатности экс-руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

В халатности, приведшей к смерти двоих человек в период весенних паводков, обвиняются теперь уже бывший руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайдильда Санаубаров и начальник филиала дорожно-эксплуатационного управления № 1 ТОО «Караганды жолдары» Боранбай Абжанов.

«Бывшему главе управления вменяется совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 371 Уголовного кодекса «халатность». В отношении него избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы», — сообщили в прокуратуре Карагандинской области.

По версии следствия, паводками размыло дорогу областного значения Караганда-Ботакара в Бухаржырауском районе Карагандинской области. Образовалась водяная яма глубиной шесть метров. Сотрудник охранной фирмы Жансеит Актаев со своим коллегой-водителем Аманбековым направлялся на служебном автомобиле в соседнее село, чтобы купить в офис продукты. Поскольку трасса не была перекрыта для автомобильного движения, и перед пропастью не стояли предупреждающие знаки, водитель не увидел обрыва, и машина упала в воду. Мужчины утонули. Трое суток они числились пропавшими без вести.

«На четвертый день появилось предположение, куда могли пропасть муж и его коллега. Нам сосед рассказал, что несколько дней назад он ехал по той же дороге, и его автомобиль провалился в глубокую яму прямо на дороге, залитую паводковой водой. Сосед с трудом выплыл, машина утонула», — рассказывает супруга утонувшего Гулим Актаева.

Коллеги и родственники поехали по этой трассе и успели нажать на педаль тормоза, увидев резко закончившуюся асфальтовую дорогу.

Вызванные водолазы департамента по ЧС Карагандинской области извлекли из дорожной ямы тела двоих мужчин.

По версии следствия, халатность экс-руководителя управления пассажирского транспорта Абайдильды Санаубарова выражается в том, что он не распорядился, чтобы подчиненные установили предупреждающие знаки и не оградили аварийную трассу областного значения.

Начальник филиала дорожно-эксплуатационного управления № 1 ТОО «Караганды жолдары» Боранбай Абжанов подозревается в совершении преступления по части 4 статьи 353 УК «нарушение действующих на транспорте правил».

По материалам today.kz