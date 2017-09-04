Более 4 000 операций провел карагандинский хирург

Хирург с 20-летним стажет Ербол Сембеков провел 4 000 операций, передает МИА «Казинформ».

Врач травматолог-ортопед высшей квалификационной категории Ербол Сембеков вошел в список «100 новых лиц Казахстана», предает корреспондент МИА «Казинформ».

Цель проекта «100 новых лиц Казахстана» — найти и показать общественности подлинные истории людей, достигших успеха благодаря упорному труду, знаниям и таланту.

Благодаря хирургу Сембекову, 4 тысячи граждан получили возможность ходить на своих ногах после серьезных переломов.

«В день я провожу по 3-4 операции. За свои 20 лет практики провел более 4 тысяч хирургических вмешательств. К этому количеству ежедневно прибавляется как минимум 3-4 операции. Все успешны. Мои пациенты получают возможность ходить, бегать, прыгать, возвращаются к активному образу жизни после тяжелых травм тазобедренных костей и болей в коленных суставах. Подход к каждому пациенту индивидуален — если вижу пациента в плохом настроении, успокаиваю и объясняю важность той или иной операции», — говорит Ербол Жанабаевич.

Рабочий день хирурга Сембекова начинается в 7:30 утра. Уже в 8 часов утра в клинике проходит первая операция. Даже в выходные дни заведующий отделением лично участвует в обходе пациентов.

«Наша профессия не прощает ошибок. А ведь порой, во время операции, нужно принимать конкретное решение и брать на себя ответственность за здоровье человека. Нагрузка на врача очень высока. Он лежит передо мной с открытой раной, под наркозом. И только от профессионализма хирурга и команды его ассистентов зависит — будет он жить полноценно и будет ли жить вообще. Каждая операция — это тяжелая работа», — говорит Ербол Сембеков.

Ербол Сембеков постоянно прорабатывает монографии, имеет 15 печатных работ. Активно учувствует в работе научно-практического общества травматологов-ортопедов, сопредседателем которого является. Большую поддержку ему оказывает семья. Супруга — тоже врач. Дети с будущей профессией не определились.

«Ни разу в жизни не пожалел, что выбрал профессию хирурга, посвятил жизнь медицине. Слова благодарности каждого пациента — это лучшая награда за труд», — говорит Ербол Сембеков.

Ербол Сембеков использует интрамедуллярный, накостный, внеочаговый и другие методы остеосинтеза, а также владеет новыми методами остеосинтеза, такими как блокирующий остеосинтез стержнем и пластиной.

Карагандинский хирург награжден госнаградой «Ерен еңбегі үшін», он обладатель нагрудного знака «Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісінің үздігіне», явлеятся победителем второго городского конкурса за вклад в развитие города Караганды «Замандас-2009», имеет ряд благодарностей и почетных грамот министерства здравоохранения РК, акима Карагандинской области, управления здравоохранения и администрации больницы.