Без торжественной линейки оставили воспитанников карагандинского интерната

Торжественная линейка и начало учебного года так и не состоялись в интернате для слабовидящих детей в Караганде, пишет inform.kz.

Мама одного из учеников заявила журналистам, что руководство интерната проявило неорганизованность, что привело к отмене занятий.

В управлении образования Карагандинской области подтвердили, что отмена торжественной линейки действительно была. Однако уверяют, что вчера, седьмого сентября, занятия начались.

«В связи с переездом школы-интерната и в целях постепенной адаптации учащихся к новому зданию начало занятий было перенесено. Права детей на образование не будут ущемлены. Согласно типовому учебному плану, занятия по предметам отводятся на повторение пройденного материала», — прокомментировала пресс-секретарь управления образования Карагандинской области Махаббат Енсебаева.

Собеседница отметила, что принято решение поэтапного приема детей в зависимости от места жительства и времени пребывания детей в интернате.

«Учебный процесс начат 7 сентября с заезда детей, проживающих в Караганде, 10 сентября в интернат ожидается приезд детей из городов и районов Карагандинской области и других регионов страны. С родителями проведена разъяснительная работа по поэтапному приему детей в школу-интернат и подготовке к началу учебного процесса», — сообщила пресс-секретарь управления образования.

Строительство новой типовой школы-интерната для детей с нарушением зрения на 250 мест завершено. В данный момент, по сведениям пресс-службы управления образования, ведутся контрольные работы по проверке инженерных сетей и передаче на баланс управления образования.

Здание школы трехэтажное и занимает 11 000 квадратных метров площади. Во дворе установлены игровые беседки, площадка со спортивным оборудованием, высажены зеленые насаждения.

Во всех классах установлены мультимедийные доски, в актовом зале стоит кинопроектор, имеется 14-метровый бассейн и спортзал. Ученики будут жить в школе. В этом здании также расположится филиал реабилитационного центра «Умит», который вместит в себя 140 детей. То здание, которое раньше занимал интернат, отдадут казахско-турецкому лицею для девочек.