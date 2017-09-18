Арестован директор Карагандинского областного филиала «Казахавтодор» (Видео)

Начальство Карагандинского областного филиала «Казахавтодор» арестовано на 2 месяца

Директор Карагандинского областного филиала РГП на ПХВ «Казахавтодор» Гадыл Муканов, его заместитель Ержан Отаров и представители ТОО «Акжол ДС» заключены под стражу с санкции суда по обвинению в даче и получении взятки, передает пресс-служба Нацбюро по противодействию коррупции РК.

Сообщается, что подозреваемых задержали при получении взятки в размере 17 миллионов тенге от представителей ТОО «Акжол ДС» Ыбышева и Жакпарова. Денежные средства переданы за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по ремонту автодороги Кызылорда — Караганда — Павлодар.

15 сентября 2017 года Ыбышев М., Жакпаров Б., Муканов Г. и Отаров Е. задержаны в порядке статьи 128 УПК РК и водворены в ИВС ДВД Караганды. 16 сентября текущего года все подозреваемые с санкции суда заключены под стражу. Досудебное расследование продолжается.