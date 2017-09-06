В Караганде арестовали директора риелторских фирм

Суд арестовал директора трех риелторских фирм в Караганде, передает МИА «Казинформ».

Директор трех агентств недвижимости «Позитив», «Шыгыс» и «Квартирный вопрос» взят под стражу сроком на два месяца по делу о серийном квартирном мошенничестве в отношении более 40 жителей Караганды.

Руководитель пресс-службы Карагандинского областного суда Гульбаршин Житикова сказала, что следственный судья Казыбекбийского районного суда № 1 Караганды постановил арестовать предпринимателя сроком на два месяца.

«Вопрос о виновности либо невиновности подозреваемого судья не рассматривал. Мера пресечения «содержание под стражей» избрана в целях объективности расследования и недопущения возможного оказания давления на потерпевших. Срок действия меры пресечения — два месяца», — сообщила Гульбаршин Житикова.

Вину в мошенничестве со списками телефонных номеров директор не признает, заявляя, что номера получал из открытых источников — специализированных сайтов о недвижимости и объявлений в газетах.

Кроме того, каждый клиент подписывал договор, где прописано, что услугодатель не несет ответственности за то, каким будет исход поисков жилья. Уголовное дело расследуется по части 2 статьи 190 УК «мошенничество, совершенное неоднократно».