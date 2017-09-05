К уборке зерновых приступили в Карагандинской области

Ожидается, что по итогам уборки валовой сбор зерна составит около 630 тыс. тонн при средней урожайности 8 ц/га. Урожай пшеницы планируется в объёме 506 тыс. тонн.

В Карагандинской области 5 сентября сельхозпредприятия приступят к уборке урожая. Завершить уборочную кампанию планируют в рекомендованные для региона сроки — за 20-25 дней. По прогнозам, в этом году средняя урожайность зерновых составит порядка 8 центнеров с гектара. Несмотря на засушливое лето, этот показатель находится на уровне среднегодового за последнее время.

Готовность региона к уборочным работам обсудили на аппаратном совещании.

«По области предстоит убрать порядка 785 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, свыше 8 тыс. га картофеля и 1,5 тыс. га овощей, а также необходимо завершить заготовку кормов. На сегодняшний день уже начата уборка зерновых, но темпы ещё медленные», — сказал аким области Ерлан Кошанов.

Из-за града в летние месяцы крестьяне лишились части посевов — списано 8,7 тыс. га площади.

«В настоящее время к уборке зерновых приступили сельхозпроизводители всех районов. По состоянию на 4 сентября скошено 180,7 тыс. га зерновых, обмолочено 178,7 тыс. га. Намолочено 136,8 тыс. тонн, средняя урожайность составляет 7,7 центнеров с гектара», — информировал и. о. руководителя областного Управления сельского хозяйства Сырым Бошпанов.

Ожидается, что по итогам уборки валовой сбор зерна составит около 630 тыс. тонн при средней урожайности 8 ц/га. Урожай пшеницы планируется в объёме 506 тыс. тонн.

На поля выйдут более 2 000 зерноуборочных комбайнов. Для раздельной уборки имеется 528 единиц свальных жаток.

«По предварительному расчёту, при дневной производительности всех комбайнов 39 402 га, уборку зерновых получится завершить за 20-25 дней. Сезонная нагрузка на один зерноуборочный комбайн составит в среднем по области 356 га при нормативной 270 га», — отметил докладчик.

5 сентября начнётся массовая уборка зерновых. Завершить уборочную кампанию планируется до конца месяца. Погода пока благоприятствует. По прогнозам синоптиков, во второй и третьей декаде сентября ожидаются дожди.

По словам докладчика, с топливом у сельхозпроизводителей проблем нет.

Хлебоприёмные пункты готовы к приёмке урожая — в регионе их 4 ёмкостью около 140 тыс. тонн. Также в хозяйствах области имеется 523 зернохранилища общей вместимостью свыше 517 тыс. тонн.

Министерством сельского хозяйства РК утверждены цены на закуп зерна урожая 2017 года.

«В среднем цена на пшеницу 3-го класса начинается от 42 тыс. тенге за тонну, 4-го класса — от 37 тыс. тенге за тонну, 5-го класса — от 33 тыс. тенге за тонну. Для нашей области АО «НК «Продкорпорация» предусмотрены квоты в объёме 16 тыс. тонн пшеницы, 24 тыс. тонн ячменя и 2 тыс. тонн нута», — озвучил данные Сырым Бошпанов.

Ход уборки урожая будет находиться на ежедневном мониторинге, подчеркнул глава региона. Ерлан Кошанов поручил Управлению сельского хозяйства и акимам районов принять меры по качественному проведению уборочных работ, обеспечению необходимого запаса грубых кормов.