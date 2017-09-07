150 книг подарили власти Карагандинской области Национальной библиотеке страны

Среди уникальных изданий — 100 томов серии «Сарыарқа кітапханасы», 15 томов из сочинений Алихана Букейханова и два посвященных Қазыбек би.

В рамках Дней культуры Карагандинской области Национальной библиотеке Казахстана подарили 150 уникальных книг.

В книгохранилище теперь есть избранные сочинения писателей и поэтов Сарыарки, наследие казахского общественного деятеля Алихана Букейханова, юбилейное издание, посвященное великому Казыбек би, «Сарыарка в годы независимости», «Взлет Елбасы», монография о великом бие Среднего жуза – Казыбеке и сочинения Алдан Смайыла, Аманжола Алтай.

«Сегодня в фондах Национальной академической библиотеки появятся 150 книг Карагандинской области истории и культуры. Я думаю, это дает широкую возможность для популяризации истории Сарыарки и литературного наследия этого региона. Этот подарок в нашу национальную библиотеку – это очень значимый и важный», — сообщил директор Национальной академической библиотеки РК Умитхан Муналбаева.

Также среди уникальных трудов, переданных властями Карагандинской области, есть 100 томов уникальной серии «Сарыарқа кітапханасы», 15 томов из сочинений Алихана Букейханова и два посвященных Қазыбек би.

«Бухар Жырау, Қаз дауысты Қазыбек би, Касым Аманжолова, Габиден Мустафин. Очень много великих людей, поэтов и писателей являются выходцами Карагандинского региона. Только «Сарыарқа кітапханасы» состоит из произведений более 350 авторов, начиная от Бухар-жырау, заканчивая современниками. Мы рады передать эти книги столице», — сообщил аким Карагандинской области Ерлан Кошанов.