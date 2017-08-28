«Золото» выиграл Казахстан на чемпионате мира по кокпару

Сборная Казахстана выиграла «золото» на первом чемпионате мира по кокпару, который прошел в Астане.

Наша сборная обыграла наездников из Кыргызстана со счетом 4:1. Игра между сильнейшими командами чемпионата стала самой захватывающей борьбой за «тушу козла».

Приз за первое место — 10 миллионов тенге, серебряному призеру — пять миллионов, сборной, занявшей третье место, — три миллиона тенге.

Бронзовым призером международного чемпионата по кокпару стала сборная Таджикистана, которая победила китайскую команду со счетом 2:1.

В первом чемпионате мира в Астане по традиционной конноспортивной игре — кокпар — участвовали более 200 спортсменов из 11 стран, в том числе США, Россия, Венгрия, Афганистан, Таджикистан, Турция, Узбекистан и Монголия.